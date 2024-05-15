傳卡梅倫晤特朗普 提俄烏停火前景

知情人士透露，卡梅倫上月訪問美國期間，到佛羅里達州海湖莊園拜會特朗普，為游說對方而改變態度。他主張對方一旦再次入主白宮，能夠讓俄烏兩國達成協議的最佳條件，是雙方各自在戰場守住防線，並為此付出代價。惟特朗普回答說：「無人曾經對我開出這樣的條件，我很高興我們進行了對話。」會面後，特朗普在社交網發文指出歐洲要做更多，所有人都想有一個安全和強大的烏克蘭。