傳卡梅倫晤特朗普 提俄烏停火前景
【本報綜合報道】英國傳媒周日報道，英國外交大臣卡梅倫上月游說美國前總統特朗普，支持美國國會軍事援助烏克蘭法案，期間提出俄羅斯和烏克蘭達成停火協議的前景。英國首相府發言人周一否認報道內容，強調英方在俄烏戰爭問題立場依舊，即俄羅斯總統普京必須失敗。
知情人士透露，卡梅倫上月訪問美國期間，到佛羅里達州海湖莊園拜會特朗普，為游說對方而改變態度。他主張對方一旦再次入主白宮，能夠讓俄烏兩國達成協議的最佳條件，是雙方各自在戰場守住防線，並為此付出代價。惟特朗普回答說：「無人曾經對我開出這樣的條件，我很高興我們進行了對話。」會面後，特朗普在社交網發文指出歐洲要做更多，所有人都想有一個安全和強大的烏克蘭。
英首相府強調挺烏抗俄
卡梅倫上述主張與英國官方立場大相逕庭，引發爭議，英國首相府發言人強調在俄烏戰爭中，英國最重要是向普京表明，英方只要有必要就會支持烏克蘭。
英國首相辛偉誠周一表示未閱讀過有關報道，重申投資烏克蘭國家安全就是投資英國自身安全，北約盟友已經擔心若普京得逞，他們會成為下一個目標。
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