俄候任防長：軍隊福利需加強

普京臨陣換人 美方稱凸顯侵烏決心 獲俄羅斯總統提名出任國防部長的前第一副總理別洛烏索夫，周一出席聯邦委員會（即國會上議院）確認提名聽證會，他指出俄方在改善參與烏克蘭戰事的軍事人員福利方面，還有很多工作要做。美國國務院同日表示，普京更換國防部長凸顯他不惜一切維持侵略烏克蘭；美國國務卿布林肯翌日突然訪問基輔。

別洛烏索夫表示，參加烏克蘭戰事的俄軍享有足夠的薪水，門檻已經提高到至少20萬盧布（約1.71萬港元），但這不只是關於現金和津貼，還有其他工作要做，包括購買住宅物業的指定津貼、向軍隊僱用的文職人員支薪及提供醫療服務。他提到有參與烏克蘭戰事的軍人回國休假時，被趕出民用醫療設施並送往人滿為患的醫院，他對此表示憤怒；又稱另一問題是軍事人員尋求福利時涉及的繁文縟節，理想情況下應該利用電子系統解決。

聯邦委員會新聞處表示，該院不會對別洛烏索夫的候選資格進行公開評估，會直接向普京致函。聯邦委員會主席馬特維延科形容，普京的國防部長人選決定是一個非常幸運選擇，議員非常熟悉別洛烏索夫的工作，並與他多次互動。馬特維延科說，在烏克蘭戰事期間俄羅斯的國防開支增加一倍以上，認為國防部命令的一切都必須符合經濟能力，國防部長必須與其他部門保持經常聯繫，以有效地組織這一進程。

俄國防高層被捕 針對普京撤換國防部長，美國國務院副發言人帕特爾周一表示：「我們觀點是，這進一步表明普京渴望持續烏克蘭戰事，儘管這讓俄羅斯經濟元氣大傷，而且俄羅斯部隊嚴重損兵折將，有估計死傷高達31.5萬人。」他指出，克里姆林宮對侵略烏克蘭戰爭進行的動員，已經造成那麼多家庭受苦，俄方一意孤行對烏克蘭開戰，普京隨時可以從烏克蘭撤軍而予以結束。

另一方面，俄羅斯官媒昨日報道，俄羅斯國防部人事總局局長庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）中將涉嫌刑事犯罪，周一被拘留。他2023年5月開始出任國防部人事總局局長，國防部人事總局的主要工作包括制訂和實施武裝部隊人事政策，組織合約兵服兵役，計劃、組織和控制合約兵的編制，以及組織人員支持俄羅斯與外國或國際組織的軍事技術合作等。

布林肯突訪基輔 烏克蘭總統澤連斯基昨日接見來訪的布林肯，再次強調援助防空系統的重要性；他針對俄羅斯近日進攻哈爾科夫州一事指出，烏克蘭需要兩套愛國者防空系統保護當地。本報綜合報道

候任防長 別洛烏索夫