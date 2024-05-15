初生嬰骨折 醫院：常見併發症

上月該醫院一名經剖腹生產的嬰兒出生後一直大哭，但未獲醫護人員重視。嬰兒出生第二天集中洗澡時，醫護人員才發現其腿部紅腫，經檢查發現骨折，後來其傷處甚至出現潰爛。有專家建議給予嬰兒保守治療，但不保證其正常發育，未來可能出現長短腳、「O」形腿等情況。主診醫生表示該院無法給嬰兒治療，需家長自行轉至南京市兒童醫院，家長要求醫院簽協議為未來嬰兒腿部出現任何問題承擔責任。

靖江市人民醫院回應內媒查詢稱，這次事件是手法不熟練導致，是常見併發症，但否認是醫療事故。院方已協助將嬰兒送至南京市兒童醫院治療，經覆查情況和愈合較好。嬰兒已回到靖江，不需要住院，並沒拒絕他們住院的情況。院方相關負責人表示，仍在與家長溝通。院方願意對此次事件負責，但無法回應家長要求後續孩子腿部出現任何問題都要負責的訴求。