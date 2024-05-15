供電體制改革 村民電費翻倍

【本報綜合報道】廣東省揭陽市揭西縣後埔村近日有村民反映電費突翻倍，揭西縣官方周日回應稱，上述區域正開展電網改造，並由供電部門實現抄錶到戶、同網同價。

撤原有優惠 變同網同價 後埔村村民在網上反映，居民電費從原來的每度0.3元（人民幣‧下同，約0.33港元）倍增至每度0.68元（約0.75港元），且電費隨着用電量增加而上漲。村民稱，原來電費是因為村裏老人曾為當地政府修建水庫出過力，與地方政府簽訂電費優惠合約。但供電部門接管當地電網等電力資產後，相應電費採用同網同價，令村民難以接受。揭西縣委宣傳部周日發布說明稱，經初步調查，後埔村為供電體制未理順區域，原存在安全隱患突出、供電質量差、供電秩序混亂等問題，為提高供電可靠性，縣政府相關單位全力推進上述供電體制改革。

據報道，內地居民用電執行階梯電費分成三級。其中，揭陽居民用電的價格標準是第一級，價格為每度0.678元（約0.73港元）；第二級價格為每度0.728元（約0.79港元）；第三級為每度0.978元（約1.07港元）。廈門大學能源政策研究院院長林伯強稱，後埔村等少數村莊的電費問題屬歷史遺留，過去一些地方的電力資產屬於用戶，這些電力設施由於各種原因，存在安全隱患等問題。南方電網一名內部人士指出，後埔村多年來享受相對優惠的電費，這次電費調整是根據地方政府的要求進行。