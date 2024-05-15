2店賣過期食物 麥當勞道歉

【本報綜合報道】內媒周一報道，麥當勞河南省鄭州卓越農聯餐廳及山東省濟南大學餐廳有員工竄改食品保質期標籤、使用過期食材、售賣過期食物及偷工減料、食物的炸油品質超標等問題，餐廳經理往往默許上述違規情況，令不少員工亦上行下效。兩地相關部門已前往涉事門店調查取證。麥當勞中國同日道歉，稱正積極配合當地市場監管部門調查與核實，絕不姑息任何違反操作標準的行為，會嚴肅處理；並強調對事件責無旁貸，將進一步加強餐廳操作規範的落實和執行。

竄改保質標籤 偷工減料 報道指，餐廳店員發現用於製作麥辣雞腿堡的麵包已經過期，卻沒把麵包丟棄處理，而是將麵包上的保質期標籤剪掉，重新貼上一張新標籤，自行將到期時間延長。該員工更警告，只管做單，不用管相關問題。肉類亦出現員工竄改保質期的情況。按規定，員工須時刻開啟倒計時器，並將琵琶腿放入保溫櫃，20分鐘內未售出便須廢棄。惟限時已到，員工未有將其丟棄，而是放在晚餐高峰時段出售。有員工透露，平時不會開啟倒計時器，只有在領導檢查的時候才開啟。員工亦沒有定時洗手、更換抹布，只有遇到檢查才會認真執行。

為免顧客發現漢堡放置時間過長，值班經理會指導員工將已無口感可言的漢堡重新包裝，換上芝士片和麵包底蓋再出售。記者更發現，有食用油存放了一段時間並已經發黑，員工亦繼續使用，直到有人檢查才更換。在用餐高峰期，員工更會在食材上偷工減料。

有員工解釋，門市會定期盤點出庫量和售賣量，如果廢棄食材太多，會導致兩者數據出現較大差距，門市經理難以解釋，因此會默許上述行為。