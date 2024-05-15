北航大學前副校長 涉貪被控

檢察機關起訴指控，張廣利用擔任北京航空航天大學校團委書記、繼續教育學院院長、校長助理，北京北航資產經營有限公司黨委書記、董事長、總經理，北京航空航天大學黨委常委、副校長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。張廣於1973年10月出生，是黑龍江伊春人，2019年1月任北京航空航天大學黨委常委、副校長。他去年8月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，今年1月被開除黨籍及公職，翌月被捕。