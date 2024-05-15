遊戲公司總經理涉賭 羈留指定居所期間亡

家屬質疑跨區抓捕越權

優友互動（北京）科技有限公司14名員工因涉嫌開設賭場罪，去年11月被呼倫貝爾市新巴爾虎左旗公安局拘留，上述程式員邢燕軍是公司總經理，他們之後被羈押至呼倫貝爾市新左旗看守所，其中12人被指定居所監視居住。邢燕軍死亡後，家屬並未在第一時間接到公安機關通知，而是在當天傍晚通過各種途徑打聽到死訊。哥哥邢躍軍表示，上月1日見到弟弟時並無異樣，警方答覆稱該案已由市局和市檢察院負責，自己說了並不算，只負責聯絡家屬並溝通匯報。