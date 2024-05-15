賴清德5‧20就職禮 6都市長暫4人出席
【本報綜合報道】台灣候任總統賴清德將於下周一（20日）就職，除先前表態會出席就職禮的國民黨籍台中市長盧秀燕外，國民黨籍桃園市長張善政亦確定準備出席。自此6都市長除台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜未確定出席外，其餘4人均出席。國民黨籍立法院長韓國瑜亦將出席就職禮，並授予賴清德及其副手蕭美琴印信。
蔣萬安侯友宜未確定行程
張善政昨日表示，他在擔任行政院副院長及院長期間，與時任台南市長的賴清德配合，從登革熱到台南大地震，兩人關係如難兄難弟，如今兩人中央、地方角色互換，他很希望帶着「不分藍綠、好好做事」的精神去祝賀，也代表所有桃園市民給賴清德祝福，希望中央能支持桃園未來諸多建設。侯友宜同日表示，總統選舉結束後已第一時間致電賴清德祝賀，自己將參加下周四新內閣的第一次會議。蔣萬安周一則鬆口，會調整市政行程，若可以也會出席典禮。
另外，現任總統府副秘書長黃重諺將轉任國安會諮委，傳出副秘書長一職將由民進黨前立委何志偉接任。總統副總統交接小組周二證實，何志偉候任總統府副秘書長，現任總統府副秘書長張惇涵亦留任，總統府發言人由前主播郭雅慧及民進黨國際部主任李問接任。至於國安會副秘書長，徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副秘書長林飛帆候任。
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