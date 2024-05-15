賴清德5‧20就職禮 6都市長暫4人出席

蔣萬安侯友宜未確定行程

張善政昨日表示，他在擔任行政院副院長及院長期間，與時任台南市長的賴清德配合，從登革熱到台南大地震，兩人關係如難兄難弟，如今兩人中央、地方角色互換，他很希望帶着「不分藍綠、好好做事」的精神去祝賀，也代表所有桃園市民給賴清德祝福，希望中央能支持桃園未來諸多建設。侯友宜同日表示，總統選舉結束後已第一時間致電賴清德祝賀，自己將參加下周四新內閣的第一次會議。蔣萬安周一則鬆口，會調整市政行程，若可以也會出席典禮。