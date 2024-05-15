新冠重症上月增322宗 內地揪KP.2亞變種

專家：成優勢流行株可能性低 世界衞生組織本月初將新冠變種株KP.2亞變種列為監測中變種株，KP.2是JN.1的後代譜系，而JN.1是全球主要變種株，該組織將繼續密切監測病毒的演變。國家疾控局昨日發布消息，截至周日在內地本土病例中監測到25條KP.2序列，每周報告的本土序列中KP.2佔介乎0.05%至0.3%，處於極低水平。

國家疾控局稱，KP.2變種株於今年1月2日在印度採集的樣本中首次發現，內地今年3月11日首次從廣東本土病例中監測到該變種株。該局監測數據顯示，今年來KP.2亞分支在全球流行毒株中的佔比，從1月上旬的0.16%增至5月上旬的14%左右，近期部分國家KP.2亞分支佔比更高達10%至30%。考慮到當前KP.2亞分支感染病例在內地本土病例佔比極低，以及此前JN.1引起的內地疫情已降至較低水平，專家研判KP.2亞分支短期內成為內地優勢流行株及引發新一次感染高峰的可能性低。

症狀與過往毒株沒區別 中國疾控中心上周五發布的全國新冠病毒感染疫情情況顯示，內地上月新增322宗新冠重症，14名患者死亡。上月內地共報送11,299宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，主要流行株前三位分別為JN.1、JN.1.4和JN.1.16。南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞周一表示，考慮感染過的人群已有一定的抗體水平和免疫屏障，所以即使有新的變種株，感染後仍主要是輕症和無症狀。他又指，出現新的變種株提示新冠病毒並未消失，且仍在變種，從臨床上看現在的變種株雖增加了傳播優勢，但感染者臨床症狀和以前的毒株沒區別，致病性也未見明顯增加，重症率應不會增加。本報綜合報道