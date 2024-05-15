遣返非法移民 華駐美使館持開放態度

【本報綜合報道】美國傳媒早前報道，中美雙方在遣返非法移民問題上恢復合作，中方接收入境美國的中國非法移民。中國駐美使館發言人周二就中方打擊偷渡活動回答記者提問，表示中方對與美就非法移民遣返問題開展合作持開放態度，美方也應展示誠意，對等重視中方關切，為相關合作營造適宜氛圍。

中國駐美使館發言人稱，中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動，中國執法部門近年重拳整治妨礙國（邊）境管理違法犯罪，對各種偷渡組織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效。中國執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。

美南部邊境 去年拘3.7萬華公民 發言人強調，非法移民問題是一個國際問題，需要有關各方開展合作。中方堅決反對美國輿論和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責。據早前報道，中方前年8月在美國時任國會眾議院議長佩洛西訪問台灣後，暫停與美國遣返非法移民問題的合作。美國邊防人員去年在南部邊境拘捕超過3.7萬名中國公民，是之前一年的10倍。