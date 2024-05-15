中美首辦AI會議 商科技風險

森特

【本報綜合報道】中美雙方商定後周二在瑞士日內瓦舉行中美人工智能（AI）政府間對話首次會議。中國外交部發言人汪文斌周二介紹，是次會議將就人工智能、科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題交流。美國官員強調，雖然會探討減輕新興技術帶來的風險，但美方政策不容談判。

白宮國家安全委員會發言人沃森周一表示，白宮國家安全委員會技術與國安高級主任切布拉（Tarun Chhabra）及國務院關鍵和新興技術代理特使森特（Seth Center），周二率領美國跨部門代表團前往日內瓦，就AI風險和安全問題與中方舉行會談。英國傳媒指出，中國外交部和國家發展和改革委員會將派官員與會。

美指不促進任何技術合作 對於美國是否將優先解決核武問題，美國官員指出這是第一次同類會議，料將討論全方位風險，目前不會預判任何細節。該官員表示，中國在民用、軍事和國家安全領域快速部署AI能力，往往損害美國及其盟國安全，故今次會談讓美方能直接對華表達憂慮，強調將不側重促進任何形式的技術或研究合作。