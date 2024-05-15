解放軍艦艇編隊出海訓練攻防

【本報綜合報道】中國《解放軍報》周二報道，解放軍海軍數艘艦艇近日解纜起航赴某海域，圍繞綜合攻防、防空反導、艦載直升機升降等多個科目專攻精練，錘煉官兵打仗本領。與此同時，正在回國的第45批護航編隊周一從菲律賓海駛入東海。

報道指出，編隊剛抵達訓練海域便發現快艇來襲，指揮員下達作戰指令，機槍手迅速就位及不斷調整射擊角度。當高速空中目標向編隊近飛後，各艦迅速做好對空防禦準備；干擾彈發射裝置掉轉方向，對準目標來襲方位，數枚干擾彈凌空「開花」，成功干擾來襲目標。入夜後，戰鬥警報聲再次響起。官兵迅速投入夜間損管訓練中；面對「機庫起火、主機艙破損進水」，官兵密切配合高效有序處置「險情」。

第45批護航編隊已入東海 另一方面，日本防衞省統合幕僚監部周二通報，前一天在沖繩縣宮古島東方約90公里的菲律賓海海域，發現解放軍驅逐艦烏魯木齊號、護衞艦臨沂號、補給艦東平湖號航向北方，穿越宮古海峽駛入東海。上述中國軍艦隸屬於第45批護航編隊，去年9月經宮古海峽前往中東地區，今年3月與第46批護航編隊在亞丁灣完成任務交接。

根據中國國防部資料，第45批護航編隊結束在索馬里、亞丁灣海域的任務後，先後對坦桑尼亞、莫桑比克、馬達加斯加、塞舌爾展開友好訪問。本月2日，該編隊技術停靠馬來西亞巴生港，進行為期4天的補給休整；完成後經宮古海峽北上回國。