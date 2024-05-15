被指滋擾華訓練後 澳艦與日自衞隊東海演習

【本報綜合報道】中國國防部日前指控澳洲一艘驅逐艦派出直升機，對在黃海海域訓練的中方軍艦編隊抵近偵察滋擾。根據日本海上自衞隊消息，涉事澳洲軍艦之後在東海與日方補給艦舉行演習；日本也與美國及新西蘭在同一海域展開三邊演習。

日本海上自衞隊表示，補給艦濱名號上周五在東海海域與澳洲皇家海軍驅逐艦霍巴特號演習，內容主要是實施海上補給作業，也屬於雙方之間今年度首次聯合演習。日本海上自衞隊指出，澳洲是日本在印太地區的「特殊戰略夥伴」，雙方不但有着相同的普世價值，同時擁有戰略安全利益；日本海上自衞隊將進一步推動發展自身的戰術能力，以及與澳洲皇家海軍的互操作性，目的是改善印太地區的安全環境。

澳洲國防部日前宣稱，霍巴特號一架直升機本月4日在黃海國際海域執行任務，遭中國戰機不安全及不專業攔截。中國國防部反駁，涉事澳洲直升機3度滋擾中方正常訓練活動，中國軍隊對其喊話警告、外逼驅離，相關操作正當合理、專業安全。

日美紐東海三邊聯演 另外，於上周六至周一，日本海上自衞隊驅逐艦秋月號在東海海域，與美國海軍遠征移動基地艦米格爾‧基思號、新西蘭皇家空軍一架P8海上巡邏機舉行戰術演習，內容包括反艦作戰。日本海上自衞隊表示，演習旨在改善自身的戰術能力，以及加強日本海上自衞隊、美國海軍、新西蘭皇家空軍之間的合作；又稱新西蘭國防軍是維護及加強基於規則之國際秩序的重要夥伴，雙方共同打擊北韓船隻的非法海上走私活動。