美台海上聯演 陸促停軍事勾連

北京嚴正警告 以武謀獨是死路 英國傳媒昨日報道，美國海軍與台灣海軍在官方低調處理、未有公布的情況下，上月以「意外相遇」為名義在太平洋舉行聯合演習；雙方合共派出6艘艦艇數天內演練基本行動，包括搜索潛艇等水下目標。中國大陸外交部要求美國停止與台灣軍事勾連，重申「以武謀獨」及「以武拒統」都是死路，注定失敗。

列為意外相遇 演習通訊補給 報道指出，隨着中國大陸幾乎每天派遣軍機飛入台灣防空識別區，以及解放軍在台灣附近演習，美國與台灣近年持續擴大軍事合作。其中一名消息人士指出，這場美台海上演習在西太平洋某處海域實施，未有說明具體位置，但涉及多個軍事資產。另一名消息人士表示，這場演習並不正式存在，被列為「海上意外相遇」而非事前安排，雙方軍艦巧合相遇後展開演習；這好像在餐廳吃飯，剛好碰到而同桌用餐。

消息人士同時提到，美台兩軍派出護衞艦、補給艦、支援艦等艦艇，演練的基本行動包括通訊、加油、補給。也有消息人士指出，雖然美台海軍「意外相遇」後展開主要都是基本的演習，但這對確保雙方在緊急情況下，能夠共同行動至關重要；又透露美台海軍演練多種戰術機動，包括搜索水下目標。美國國防部拒絕置評報道。

台灣海軍在回覆英國傳媒的聲明指出，為了應對海上突發情況，以及降低雙方互相干擾，台灣海軍的行動與美國推動的《海上意外相遇規則》一致。聲明亦提到，台灣海軍經常與其他國家的船隻接觸，並且根據需求而展開相遇演習（encounter drills）。

台國防部指依規則例行演練 台灣國防部昨日回應時指出，台灣海軍已經初步說明有關情況，表示海上不確定性因素非常多，為了避免相遇時相互形成干擾，依照《海上意外相遇規則》並據此執行例行演練。台灣傳媒報道，根據知情人士了解，今次演習並不涉及動態作業海上操演，只有演練通訊構連等作為，同時美台兩軍艦艇相遇後展開相關演習並非首次。

中國大陸外交部發言人汪文斌表示，注意到有報道稱美國和台灣地區的船隻「意外相遇」，他強調中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫、明確的，敦促美方切實恪守一個中國原則及中美三個聯合公報規定；又正告台灣民進黨當局不要企圖「以武謀獨」及「以武拒統」，這都是死路及注定失敗，形容「這一點不會有任何意外」。

美國海軍曾經與解放軍海軍依據《海上意外相遇規則》展開演習，2016年8月8日及12日，美國神盾驅逐艦本福德號到訪及離開山東省青島市期間，與解放軍護衞艦大慶號利用《海上意外相遇規則》展開多次航行演習。本福德號與大慶號各自派出兩名官兵登上對方艦艇艦橋觀察行動，兩艦並以英語及普通話展開清晰及專業的通訊。本報綜合報道