中國西疆中亞 面對滲透壓力

中國西部的屏障是中亞五國。在此以外，俄羅斯已是打不脫的鐵桿夥伴。本來中亞是俄羅斯承繼蘇聯的勢力範圍，在蘇聯瓦解後，俄羅斯葉利欽時代貪污舞弊，國不成國。前蘇聯各邦獨立後，全無經營，放任地方和國外勢力擺脫俄羅斯關係。普京上台後，整頓需時。

在中亞，美國便在吉爾吉斯斯坦發動了兩次顏色革命，把政局搗亂。猶幸哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦由強人統治，後兩國更採閉關政策。美國在中亞的作用有限，僅只阿富汗戰爭中建立了經中亞往東歐的軍需後援體系。一度企圖推動阿富汗至歐洲的新絲綢之路，但撇開中國與俄羅斯，終未能成事。

戰略位置須嚴防 阿富汗失利後，美國在中亞勢力隨之減退，俄羅斯與中國重新進入。俄國提供安全保障，並把哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦納入俄領導的歐亞經濟自由貿易區域。中國以石油、天然氣的進口拉攏哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦，並以大量經援來建立在塔吉克斯坦的勢力。最近泛裏海國家和歐盟推動的絲綢之路中部走廊，使中亞從內陸地區開始大開放。中國構建的中吉烏通道，包括中吉烏鐵道，正重啟傳統的絲綢之路。

中亞開放對中國來說是好壞參半。好的是中亞擺脫落後，發展起來應可提升社會經濟發展，建設政治發展。中國經中部走廊也把中國西北開放。壞的卻是政治開放，可讓美國西方勢力滲透，也可能把地方上種族、地域問題惡化。例如吉爾吉斯斯坦便因南北差距，讓美國有機可乘地發動顏色革命。而哈薩克斯坦在強人政治削弱之後，在美國受教育的「海歸」與當地教育美國化的影響下，政治上開始與俄羅斯不和，與中國的關係亦可能不穩。即使屬內陸國家，也可能如早段時期的蒙古，向美國靠攏。

而如塔吉克斯坦經濟差不多完全依賴中國資助，可是政治腐敗貪污，總統家族壟斷國家經濟。一是會激發動亂；二是可讓美國西方伺機滲透。塔吉克斯坦與阿富汗交界的帕米爾高原，也鄰近吉爾吉斯斯坦、中國與巴基斯坦。美國支持的伊斯蘭國正蠢蠢欲動。中塔兩國聯合的邊境巡邏面對頗大壓力。美國若要重返中亞，或搗亂中亞，首先是會利用此區的戰略位置，滲透進來，中國要嚴加防備。

研究院院長 陳文鴻