兩岸國際

日本和歌祭 古代武士「現身」
日本和歌山市紀州東照宮周日舉行和歌祭，參加者當日一同抬着神轎走出神社，從108級石階落山，遊行隊伍中亦有人打扮成古代武士及商人的造型，沿途吸引大量民眾鼓掌並拍照留念。紀州東照宮是紀州藩的第一代藩主德川賴宣於1621年建造，目的是為祭拜他的父親德川家康，和歌祭則於翌年首次舉行，並傳承至今。
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