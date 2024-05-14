同日破登頂最多紀錄 珠峰兩嚮導慶祝

29度踏足傲視全球 非雪巴人18次亦優秀 尼泊爾著名登山嚮導、雪巴人里塔（Kami Rita）與英國登山家兼嚮導庫爾（Kenton Cool），分別於當地時間周日早上7時25分及8時30分登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰，兩人同日刷新個人登頂次數紀錄，其中里塔以第29次登頂，保持全球登珠峰最多的世界紀錄，庫爾則以第18次登頂，刷新非雪巴人最多次登頂珠峰紀錄。

沿東南山脊路線出發 54歲的里塔和50歲的庫爾當日作為嚮導，各自帶領客戶出發，沿東南山脊路線登頂。里塔擔任嚮導逾20年，他於1994年首度登頂珠峰後，幾乎每年都會再次登頂。他的紀錄曾一度與另一名雪巴人嚮導持平，但他去年兩度攀登珠峰，再次奪回最多登頂次數的寶座。曾於2014年與里塔合作攀登珠峰的美國人麥迪遜（Garrett Madison）對里塔讚不絕口，形容里塔一直在前進。

至於庫爾亦不容小覷，他曾經在1996年在一次攀岩中跌傷，導致雙腳後跟骨摔碎。然而他並沒有氣餒，康復後仍堅持到世界各地登山，至2004年首次登頂珠峰，現時不僅成為世界上最受歡迎的登山嚮導之一，還是一名勵志演講家。奧地利登山家富滕巴克 （Lukas Furtenbach）形容庫爾的壯舉非常了不起，認為庫爾是珠峰嚮導業的重要成員。本報綜合報道