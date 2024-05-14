兩岸國際

西蘇門答臘洪災 釀34死

洪災導致多人死亡。 洪災導致多人死亡。
洪災導致多人死亡。
【本報綜合報道】印尼西蘇門答臘減災機構發言人周日提及，阿甘縣等地上周六遭遇強降雨，繼而引發洪水，造成附近一帶至少34人死亡，16人失蹤。
一眾死者來自阿甘縣及丹那達塔縣等地，傷者獲送往附近醫院接受治療，預料死傷數字還會增加。由於當地未來幾天仍有降雨天氣，政府提醒公眾提防潛在洪水災害。
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