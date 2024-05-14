日航福岡機場越線 另一客機急煞
【本報綜合報道】日本國土交通省昨日公布，福岡機場一架日本航空客機上周五大幅越過滑行道停止線並逼近跑道，導致一架在跑道滑行準備起飛的日航子公司J-Air客機需要緊急煞停，當局正調查事件。
兩機逾200人無恙
日航客機當時載有176人，原定飛往東京，當局無公布兩架涉事客機的航班資料詳情。國土交通省表示，空中交通管制員事發時指示日航客機在滑行道停止線前停下，但它繼續越線向前，空管人員再發出停止指示，客機才停在跑道前。同一時間，一架準備起飛前往愛媛縣松山機場的J-Air客機正在跑道以時速逾120公里滑行，空管人員立即指示J-Air客機緊急煞停並取消起飛，機上47名乘客和機組人員沒有受傷。J-Air客機停下後與日航客機相距只有數百米，並因緊急煞停而需檢查機件，航班取消。
日航對事件深表歉意，已向民航局報告，會繼續調查事故成因，包括機組與空中交通管制員的通訊內容，並在民航局的指導下努力防止發生同類事件。
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