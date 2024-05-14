日航福岡機場越線 另一客機急煞

兩機逾200人無恙

日航客機當時載有176人，原定飛往東京，當局無公布兩架涉事客機的航班資料詳情。國土交通省表示，空中交通管制員事發時指示日航客機在滑行道停止線前停下，但它繼續越線向前，空管人員再發出停止指示，客機才停在跑道前。同一時間，一架準備起飛前往愛媛縣松山機場的J-Air客機正在跑道以時速逾120公里滑行，空管人員立即指示J-Air客機緊急煞停並取消起飛，機上47名乘客和機組人員沒有受傷。J-Air客機停下後與日航客機相距只有數百米，並因緊急煞停而需檢查機件，航班取消。