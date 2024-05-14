紓緩步道人滿為患 網約收費登富士山

每日4000名額限制 徵100元通行費 日本著名景點富士山每年吸引大批旅客前往攀登，導致人滿為患問題。山梨縣政府早前宣布今年7月1日起限制每日進入轄內富士山登山步道的登山客人數，同時開徵每人2,000日圓（約100港元）的通行費，以解決登山步道人滿為患的問題。縣政府昨日公布，將於當地時間下周一晚上10時推出新系統，讓民眾網上預約「吉田口登山步道」通行證。

山梨縣政府將於7月至9月中旬的富士山開山期間，在富士山五合目的吉田口登山步道設置閘門，向登山客收取通行費，每日登山客名額限制在4,000人，其中3,000個是網上預約名額，1,000個是開放當天預約。閘門會於每日下午4時至翌日凌晨3時關閉，禁止登山客進入步道。

下周推新系統 憑二維碼入場 民眾可到「富士登山官方網站」預約，預約系統將設有日文、英文、中文頁面。民眾最遲要在登山日的前一天晚上11時59分前登記姓名、聯絡方法、登山時段、預約山屋等資料，完成繳費後民眾會收到預約完成的二維碼及付款證明，於登山當日向富士山五合目的工作人員出示，以領取手帶作為識別。因應旅行社需求，網站允許一次預約最多100個名額。民眾因個人因素更改或取消預約通行，將不能退款。

山梨縣知事長崎幸太郎表示：「希望人們積極利用預約系統，安全舒適地攀登富士山。」富士山橫跨山梨縣和靜岡縣，共有4條登山步道，一條在山梨縣，靜岡縣則有3條。靜岡縣政府將於6月推出入山管理系統，讓登山者登記攀山計劃，作為入山管理測試的一部分。本報綜合報道