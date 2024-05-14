美歐未逼以色列停火 土總統不滿

埃爾多安

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安周日表示，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯接受加薩地帶停火協議後，美國及歐洲國家並未採取足夠措施迫使以色列同意停火。

埃爾多安表示，哈馬斯已經接受埃及與卡塔爾提出的停火提議，形容這是邁向持久停火的一步，惟以色列總理內塔尼亞胡似乎不希望戰事結束，反而繼續攻擊拉法的無辜人民，相信外界能看清誰支持和平對話，以及誰希望衝突持續和流更多血。埃爾多安批評歐洲或美國縱容以色列，而不是迫使對方停火。

另一方面，針對美國總統拜登日前稱，停火協議取決於哈馬斯是否釋放以色列人質，哈馬斯譴責拜登的言論致最後一輪談判倒退，強調哈馬斯早前同意停火協議草案，是經埃及和卡塔爾斡旋，而美國亦知悉。拜登的言論再次證明美方偏袒以色列，為以色列種族滅絕巴人提供政治掩護和軍事支持。

哈馬斯斥拜登言論令談判倒退 埃及外交部周日宣布，將支持南非在荷蘭海牙聯合國國際法院提出的訴訟，針對以色列擴大在加薩地帶的軍事行動規模。南非上周五要求聯合國國際法院命令以色列從拉法撤軍，指控以方持續在以巴戰事中實施種族滅絕，並藐視國際法。埃及安全消息人士透露，埃及官員已經通知以色列，以巴停火協議談判破裂及埃以關係緊張是以方造成。

內塔尼亞胡 拜登