通話顯分歧 以防長：精準攻拉法 美卿：未見護平民

以色列揮軍進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，與盟友美國的分歧愈見加深。以色列國防部長加蘭特周日向美方表明，在拉法採取「定點」性質的軍事行動；美國國務卿布林肯指出，未見到以方有可行計劃保護拉法平民，再次警告不要展開重大攻勢。埃及表明以色列國防軍在拉法的行動構成嚴重安全風險。

美國國務院表示，布林肯周日與加蘭特通電話討論加薩地帶局勢，布林肯重申有迫切需要保護身處加薩地帶的平民及救援人員，敦促加蘭特確保援助物資能夠運入當地，以及協助解決分配物資的挑戰；他亦確認美國對以色列安全的堅定承諾，以及擊敗回教激進組織哈馬斯的共同目標。以色列國防部表示，加蘭特向布林肯指出軍隊在拉法採取「精準」行動，對付殘餘的哈馬斯部隊，同時確保拉法口岸的安全。

埃及指以軍構成安全風險 布林肯同日接受美國傳媒訪問，為拜登政府暫停向以色列供應炸彈的決定辯護，強調美方關注以方如何使用炸彈，對方要有清晰可行的計劃保護拉法平民，但目前未見到相關計劃。他警告以色列進攻拉法卻未能夠成功消滅哈馬斯，可能令當地因權力真空及無政府狀態而出現暴亂，哈馬斯成員或逃回加薩地帶北部地區；又稱美國目前只扣起原定付運的炸彈，若以色列展開重大攻勢，美方將不會提供相關支援。

埃及外交部在周一表示，外交部長舒克里在通話中向布林肯表明，以色列軍隊持續在加薩地帶的行動，特別是在接壤埃及邊境的拉法，形成嚴重安全風險；同時指出有需要恢復經拉法口岸向加薩地帶運送援助物資。

加薩北部設人道主義口岸 以色列國防軍周日宣布，在與美國政府協調下，當天在加薩地帶北部地區開設名為「西埃雷茲」的人道主義援助口岸，數十輛載有人道主義援助物資的貨車，同日接受檢查後經該口岸駛入加薩地帶。

此外，以色列國防軍周日公布，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部司令庫里拉，上周末應以色列國防軍總參謀長哈列維邀請訪問以色列，二人舉行會議評估及討論加薩地帶戰況，議題包括加強以美兩軍之間的協調及合作。以色列國防軍周一通報，空軍過去一天空襲加薩地帶超過120個目標，地面部隊也在當地3個地點行動對付哈馬斯武裝分子，分別是拉法東部地區，以及位處北部的賈巴利亞與加薩城。本報綜合報道