應對防空導彈 烏採高危野鼬鼠戰術

【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，最初由美國空軍在越戰研發的「野鼬鼠戰術」已由烏克蘭空軍效法，對付俄軍防空導彈。野鼬鼠戰術屬高危任務，戰機機師必須以座機為誘餌，從而令敵方雷達位置曝光。

戰機作餌 誘敵雷達曝光 在野鼬鼠戰術中，烏軍戰機引誘俄軍防空導彈雷達瞄準後追蹤雷達波來源，在雷達鎖定目標前發射美製AGM88高速反輻射導彈，攻擊雷達可能位置。自前年年中以來，美國向烏克蘭提供高速反輻射導彈，它令烏軍機師獲得對敵防空壓制（SEAD）、對敵防空摧毀（DEAD）能力。英國皇家聯合研究所高級研究員布朗克認為，目前不清楚野鼬鼠戰術是否有效，俄軍防空導彈操作員已調整戰術，但高速反輻射導彈仍起到壓制作用。它發射後將迫使俄軍防空導彈雷達關機或變更位置，為M142高機動多管火箭系統或暴風影巡航導彈爭取寶貴時間，減少攔截機會。

荷蘭海牙戰略研究中心戰略分析師默滕斯表示，F16戰機抵達後將是烏克蘭對付俄羅斯陸基防空系統，並發動空襲的關鍵。雖然不應高估少量交付的F16，但默滕斯指足以對克里米亞產生重大影響。烏克蘭空軍的蘇27、米格29屬於蘇聯時代戰機，在使用高速反輻射導彈上有技術困難。美國國防部副部長拉普蘭特承認，烏軍機師一直使用iPad解決戰機與西方武器不相容問題。