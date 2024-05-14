烏密集炮擊俄住廈13死 居民被埋

【本報綜合報道】俄羅斯邊境城市別爾哥羅德的官員周日表示，烏克蘭軍方進行密集攻擊，導彈擊中一座10層高住宅樓宇，導致局部倒塌，增至13人死亡，另外約20人受傷，瓦礫下可能仍然有居民被埋。

俄羅斯國防部指，烏軍至少發射12枚導彈，形容是針對住宅區的恐怖襲擊，包括6枚在前蘇聯時期製造的圓點U導彈、4枚吸血鬼火箭炮和2枚赤楊火箭炮，其中一枚被俄軍防空系統擊落，是圓點U導彈，碎片擊中住宅樓宇，造成損毀。俄羅斯國防部其後兩次發布消息稱，俄防空部隊在別爾哥羅德州擊落數架烏克蘭無人機。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指，襲擊是針對平民，是烏克蘭及烏方支持者，即美國及歐洲盟友的犯罪行為。烏克蘭官員質疑俄方指控，表示可能是俄軍戰機向烏克蘭投下導向炸彈時，炸彈的滑翔翼未有打開所致。

俄攻哈爾科夫 稱烏失1500兵 另一方面，俄羅斯國防部周日表示，俄軍已深入烏軍在哈爾科夫州的防線，過去24小時烏軍在整個前線損失約1,500人；烏軍最大傷亡出現在頓涅茨克州戰略重鎮察蘇夫雅及附近村落，折損620人，損失火炮、坦克等裝備。此外，俄軍打擊頓涅茨克多地目標，消滅415名烏軍。俄軍在盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱多地擊退烏軍反攻，共殲滅365名敵軍。