紹伊古獲低調降職 免淪羞辱

格拉西莫夫

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京展開新一個任期後不久撤換國防部長，改由無軍事履歷、主管經濟事務的前第一副總理別洛烏索夫出任，並以不直接開除、羞辱性低的方式，調走曾經與他「遊山玩水」的前國防部長紹伊古。至於另一關鍵人物、武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），仍然留任但前景不明朗。

紹伊古與普京關係非常密切，被外界視為「幾乎無法撼動」的俄羅斯高級官員；克里姆林宮曾經多次發布消息，表示二人一起在西伯利亞遠足、狩獵、釣魚。惟他無法以速戰速決的方式勝出烏克蘭戰爭，導致俄羅斯捲入一場與西方國家陣營對抗的持久戰，損失大量裝備及兵力，遭國內軍事博主在內的愛國陣營批評，包括去年率領僱傭兵叛亂、後來死於空難的普京另一親信普里高津（Yevgeny Prigozhin）。

武裝力量總參謀長 前景未明 紹伊古轉任聯邦安全會議秘書，分析指出這是普京低調「處理」高級安全官員的一貫手法，沒有選擇直接開除，而是給予一個在國家安全系統的次要角色。聯邦安全會議屬於顧問組織，在執行安全相關政策及發展俄羅斯戰略文化扮演角色；相比有聲望的國防部長，紹伊古遭普京以較少羞辱性的方式降職。國防部前副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）上月涉嫌貪腐被捕，被指是普京有意削弱紹伊古地位的一步。

俄羅斯愛國陣營也視格拉西莫夫為戰場失利的「戰犯」，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，格拉西莫夫繼續自己的工作；惟英國傳媒指出，別洛烏索夫很可能安排「自己人」取代格拉西莫夫，出任烏克蘭戰場最高指揮官。有分析認為，克里姆林宮避免影響軍事行動進展、維持軍隊的連貫性，所以現時不撤換總參謀長；格拉西莫夫與別洛烏索夫分工，前者負責軍事決策，後者負責官僚體制及軍事工業複合體。

伊萬諾夫