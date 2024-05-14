多方評論別洛烏索夫 指誠實工作狂

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京提名第一副總理別洛烏索夫出任國防部長，英國傳媒引述知情人士報道，普京希望對開打兩年多的烏克蘭戰爭，在處理手法方面作出改變；別洛烏索夫被外界形容為「工作狂」及十分誠實，普京對他瞭如指掌。

報道引述一名聲稱認識普京及別洛烏索夫數十年的人士指出，別洛烏索夫絕對不貪腐，認為國防部在他的領導下，將與現時的情況非常不同；又稱對方不會假裝是一名有很多勳章的將軍領導軍隊，「他熱愛工作，他是技術官僚。他十分誠實，普京對他十分熟悉」。報道提到，別洛烏索夫一直主張國家在經濟發展有一個強大的角色，提出透過國家出錢投資、低利率、非強硬的財政及信貸政策，刺激經濟增長。

前高官：心態似中國 一名前克里姆林宮高級官員向英國傳媒指出，別洛烏索夫不愚蠢，更擁有一個數學頭腦，但心態停留在前蘇聯時代，仍然擁有公正的想法。該官員說：「若有人賺取很多錢，（別洛烏索夫認為）你需要拿走它。對我而言，這（想法）很像中國。」

俄羅斯軍事博主歡迎別洛烏索夫執掌國防部，希望他能夠為該個對烏克蘭戰爭管理不善的部門帶來新氣象。其中一名軍事博主表示，別洛烏索夫上任後將對國防部的財政及經濟部分展開審計工作，形容對方是最高級的專業經濟學家及國家主義者。