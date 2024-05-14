俄防長將換人 紹伊古調職 文官接任

總統 普京

與烏戰事持續 普京圖更好利用國防預算 俄羅斯總統普京本月7日宣誓展開第5個總統任期後，周日公布國防部長、外交部長等職位的內閣提名名單。軍事系統出現重大人事變動，經濟學家兼前第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）出任國防部長，現任的紹伊古（Sergei Shoigu）改任聯邦安全會議秘書。烏克蘭戰爭持續逾兩年，俄羅斯改由文官領導國防部，普京試圖更好地利用國防預算贏得戰事，同時做好經濟戰準備。

68歲紹伊古是普京的長期親信，2012年起領導國防部。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，紹伊古獲得任命為聯邦安全會議秘書後，將繼續在熟悉的領域工作。他指出對方已經深入參與國防工業工作，非常了解每個特定企業所需要的生產率，所以將負責軍事技術合作局的工作，並擔任國防工業委員會副主席。原聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）解職並另有任用，克里姆林宮未公布其新職。

紹伊古改任聯邦安全會議秘書 對於普京提名沒有軍事背景的別洛烏索夫領導國防部，佩斯科夫強調安排合理，表示自俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動後，俄方軍事預算佔國內生產總值的比例由3%增至3.4%，最近更急增至6.7%，情況開始類似1980年代的前蘇聯時代，當時軍事預算佔國內生產總值的比例為7.4%。他重申這種情況不嚴峻，但極為重要，需受到特別關注；又稱把軍事經濟列入國家經濟是非常重要，讓它能夠適應當前發展。

俄羅斯前年對烏克蘭發動全面戰爭，對可以「閃電式」令對方投降的期望最終沒有實現，令紹伊古備受國內軍事博主抨擊。佩斯科夫提到，國防部應該對創新、引進最先進的理念、創造有利於經濟競爭力的條件絕對持開放態度，「誰對創新更開放，誰就能夠在戰場取得勝利」，因此普京決定現階段由文官領導國防部。他形容別洛烏索夫不只是文人，在領導經濟發展部相當成功並長期擔任總統的經濟助手。

克宮表示國防部應創新 英國傳媒形容這是普京當權15年來對安全部門的最大規模人事變動。65歲別洛烏索夫與普京關係非常密切，二人都有重建強大國家的願景。他曾經出任經濟發展部長，並與高級技術官僚合作，希望實現更大的創新，對新想法持開放態度；又在監督無人機計劃方面發揮重要作用，去年4月曾經表示，計劃2026年底每年生產1.8萬架非超輕型的無人機，該數字到2030年提升至3.2萬架，以滿足約70%需求的水平。

總理米舒斯京上周六已經公布包括副總理、地方州長等人選的新內閣名單，但不包括國防部長、外交部長等，他們由總統直接向聯邦委員會、即國會上議院提名。普京周日向聯邦委員會提交的內閣提名名單，將由議員周一至周二開會審議各人選。本報綜合報道

前防長 紹伊古 候任防長 別洛烏索夫 候任防長 別洛烏索夫 內閣成員名單 俄羅斯國防部長換人，被指是改變處理烏克蘭戰爭手法。