西昌現視像詐騙 女子被呃108萬

歹徒訛稱「騰訊微信客服」

受害人陳女士近日接到陌生電話號碼的FaceTime來電，對方自稱是「騰訊微信客服」，因陳女士購買的保險免費3個月時間到期，現在要開始扣除費用。陳女士稱自己沒有買過，對方稱可能是陳女士不小心點到，如果不使用就需要根據操作取消，否則會自動扣款。數分鐘，陳女士接到自稱是某某銀行的客戶經理電話，對方稱如果陳女士需要取消保險，需將帳戶資金轉入「銀行的安全中心帳戶」，待保險取消後會自行將資金轉回。在對方誘導下，陳女士通過手機銀行分別給「騰訊微信客服」和「銀行經理」轉帳49萬多元（約54萬港元）和19萬多元（約21萬港元）。之後又有自稱是「銀聯安全中心工作人員」致電，以把錢轉到安全帳戶為由，讓陳女士分兩次共轉帳30萬元（約33萬港元）。