搗跨省賣淫集團 拘情侶檔

【本報綜合報道】浙江省紹興市嵊州警方近日搗破一個利用網絡平台介紹賣淫的跨省組織賣淫團夥，共抓獲涉案人員312人，查證涉案非法獲利1,200多萬元（人民幣‧下同，約1,320萬港元）。警方指被抓獲的賣淫女中，7人未成年，年齡最小僅14歲。有組織人員更帶自己女朋友參與賣淫。

312人落網 最小僅14歲

去年11月，嵊州警方通過網絡巡查發現，有人利用「陌陌」、「聯信」等即時通訊軟件發布招嫖資訊。警方稱，該團夥從2022年開始提供介紹賣淫、上門服務，後來通過老鄉帶老鄉的方式，參與人數愈來愈多，並形成一個賣淫產業鏈。據了解，該團夥由一個組織者帶一至兩女的模式，運送賣淫女到杭州、紹興、金華等6個地區20個縣市進行上門賣淫服務，隱蔽性較強，流動性大，涉及嫖客人數眾多。據了解，賣淫女的肉金每次由300元至800元不等（約330至880港元）。