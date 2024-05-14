內地肥胖率速飆高 20%青少超重響警號

第十屆中國肥胖預防控制科學大會上周五起一連兩天在北京舉行，數據顯示內地各年齡組超重肥胖率均呈快速增長趨勢，分別有約10.4%的6歲以下兒童及五分之一的6歲至17歲人士超重和肥胖，成年人的超重率和肥胖率比例約為2比1。

中國工程院院士、中國疾控中心主任沈洪兵表示，肥胖是糖尿病、腫瘤、骨關節疾病等多種慢性病的重要危險因素，相對正常體重人群，超重肥胖人群的心血管事件發生風險高122%。

重磅成年人高於國際水平 中國工程院院士陳君石指出，內地成年居民超重率和肥胖率比例高於國際平均水平，這對防治工作帶來結構性挑戰。

根據世界衞生組織數據，2022年全球有約八分之一人口處於肥胖水平，成人肥胖人數自1990年以來翻倍。世衞曾稱肥胖不僅是健康問題，也是經濟問題，需要通過科學研究和政策調整實現共同應對。國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅在大會上表明，肥胖問題是慢性病防治的重要結合點，要以改變不健康的生活方式為切入點，有效減少超重肥胖等中間危險因素，從而防治主要慢性病。

內地過往曾發布《成人體重科學建議20條》，旨在提升公眾對健康體重的科學認知，及推廣安全有效的體重管理方法。當中包括3大方面：一、控制能量攝入，注重營養均衡；二、保持日常身體活躍，達到身體活動推薦量；三、提升健康素養，培養積極心態，堅持良好生活習慣。本報綜合報道