涉違紀 南水北調前副總經濟師受查
【本報綜合報道】中央紀委國家監委周日公布，中國南水北調前副總經濟師、中原區域總部前總經理樊新中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委會紀律審查和監察調查。
樊新中是山西萬榮人，1964年9月出生，太原工學院農地水利工程專業出身，曾任職山西省水利勘測設計院、水利水電勘測設計研究院、山西省水電公司；2005年至2014年起調任水利部農村水電及電氣化發展局；2017年起出任貴州省水利投資有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記；2018年任貴州烏江能源集團公司董事長、總經理、黨委書記；2019年任職貴州省水利廳黨組書記；2020年至2022年1月出任貴州省水利廳廳長、黨組書記，2021年12月加入南水北調集團。
廣東廣播電視台前台長受查
另外，廣東省紀委監委昨日發布消息，廣東廣播電視台前黨委書記、台長張惠建涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。張惠建2018年1月至去年1月，任廣東省政協文化和文史資料委員會副主任，目前正在擔任廣東省文聯兼職副主席。
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