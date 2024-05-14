涉違紀 南水北調前副總經濟師受查

樊新中是山西萬榮人，1964年9月出生，太原工學院農地水利工程專業出身，曾任職山西省水利勘測設計院、水利水電勘測設計研究院、山西省水電公司；2005年至2014年起調任水利部農村水電及電氣化發展局；2017年起出任貴州省水利投資有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記；2018年任貴州烏江能源集團公司董事長、總經理、黨委書記；2019年任職貴州省水利廳黨組書記；2020年至2022年1月出任貴州省水利廳廳長、黨組書記，2021年12月加入南水北調集團。