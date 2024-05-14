紀檢監察幹部違法 去年處分逾七千人

文章要求堅決糾治紀檢監察系統內部「七個有之」問題，清除初心不正、政治動搖、理想信念坍塌的兩面人，持續淨化政治生態。文中點名提到4個「內鬼」，包括中央紀委國家監委先後查處前第二監督檢查室副主任、一級巡視員劉燃，前中央紀委國家監委宣傳部副部長、一級巡視員郝宗強，中國工商銀行前黨委委員、紀委書記劉立憲，以及河北省紀委前副書記、省監委前副主任陳玉祥。

中央紀委國家監委紀檢監察幹部監督室指出，執紀違紀、執法違法行為仍屢禁不止，「燈下黑」問題還不同程度存在。接下來的重點工作包括針對監督檢查、審查調查、巡視巡察等權力集中、風險較高的關鍵崗位幹部問題，加大查處力度，並對不收斂不收手、頂風違紀的嚴查嚴處，對不適合在紀檢監察崗位工作的及時調整。