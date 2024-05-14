環境差違法繁殖 動物園20東北虎亡

【本報綜合報道】安徽省一間民營動物園近日傳出未取得人工繁殖許可證，多年來違法展示展演、人工繁殖中國國家一級保護動物東北虎，並因經營權糾紛導致園內大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、兩隻非洲獅、3隻長頸鹿等珍貴野生動物。而存活的動物長期被關在狹窄鐵籠中，生活環境惡劣。有死去的野生動物屍體，至今仍存放在動物園內冷櫃當中。

經營權糾紛 停水斷電 內媒昨日報道，2021年開業的阜陽野生動物園，建造時因土地使用問題，被迫停建兩年，期間購入33隻東北虎、5隻非洲獅、3隻駱駝等動物。2018年，國家林業和草原局以動物園不具備東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應場所和設施條件為由，不准許園方飼養。去年5月至今年3月期間，園方曾因動物巡護、養護等人員不足，巡查密度不夠、動物人工繁殖場所現有條件不符合規定等問題，兩次收到林業部門發出的責令整改通知書。

另外，該動物園被揭一開始便出現經營權糾紛，股東之一上海知潤旅遊投資有限公司法人李良華得知園方因土地問題停建，要求退股。他指出，由於出現經營權糾紛，園方停發員工工資，並把他精心培養的技術人員趕走，動物園停水斷電，導致園內野生動物餓死渴死，或體弱多病致減壽。