殺3親人 疑犯攜狗逃成破案關鍵

【本報綜合報道】台灣新北市三重區一名張姓男子殺死30歲陳姓妻子、69歲劉姓岳母和3歲繼子後，攜狗潛逃多天後在台中市落網，他狠殺3名親人卻帶狗逃亡引起網民熱議。台媒昨日報道，張姓在逃亡過程中，全程抱着名叫「糯米」的松鼠狗，成為警方鷹眼小組的顯著目標及破案關鍵之一。而該狗主人竟非張男，而是由劉姓岳母所養。

松鼠狗原本由岳母飼養 滅門案發生後，專案小組立刻組成鷹眼小組，並由新莊分局警備隊小隊長施春吉率領負責翻查閉路電視，發現張男離開家門後到車站都抱着「糯米」。施春吉指出，翻查上百個閉路電視在茫茫人海認出張男非常吃力，但抱狗這個明顯特徵讓他在尋找目標時省力很多。檢察官今天下午會同法醫解剖釐清3名死者確切死因，劉婦大女兒強忍悲傷抱着「糯米」到場，面對媒體提問全程不發一語。

張男曾向警方供稱，因賭債問題和妻子吵架，想到還欠岳母債務未還，加上先前曾偷用對方身份借錢逾期未還，擔心早晚東窗事發便起殺意，他本月1日凌晨趁妻子熟睡時將她掐死，翌晨又以相同手法勒死岳母及繼子。但檢方周日驗屍後，發現死者身體呈現黑色浮腫、長蛆，但脖子並無發現明顯勒痕，結果與張男供詞不符，但他堅稱自己沒有下藥或下毒。他昨日接受警詢後，將依殺人罪嫌移送地檢署。