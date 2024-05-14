排查淮河流域抗旱防汛 江蘇安徽雨災風險嚴峻

國家防汛抗旱總指揮部檢查組近日檢查淮河流域防汛抗旱工作，指出淮河流域氣候多變、地形特殊、水系複雜，洪澇、乾旱災害風險均較突出。據預測，今年汛期內地氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，淮河流域降水較常年同期明顯偏多，可能出現較重汛情，江蘇、安徽兩省防汛抗旱形勢嚴峻複雜。

據國家應急管理部消息，中國氣象局副局長熊紹員上周一至上周四率國家防總檢查組檢查淮河流域防汛抗旱工作，實地查看了安徽、江蘇省淮河流域災害監測預警、防洪排澇工程安全度汛、物資力量準備、基層能力建設等工作，詳細檢查責任落實、隱患排查整改、應急預案修訂演練、氣象預報預警、基層臨災預警「叫應」等情況，與兩省政府有關官員和省防指交換意見。

檢查組強調，各級防指要全力做好防汛抗旱各項工作，包括全面落實地方防汛救災主體責任；全面排查重點區域和部位防洪風險隱患；強化城市暴雨區、山洪災害易發區的精細化氣象預報；進一步強化預警與應急響應聯動；準確把握流域區域特點，突出抓好城市外洪內澇防範、蓄滯洪區運用準備等工作；加強乾旱風險研判和抗旱工作部署，嚴防旱澇急轉。

浙江金華救援演習 另外，周日是第16個全國防災減災日；上周六至本周五為防災減災宣傳周，主題為「人人講安全、個個會應急—着力提升基層防災避險能力」。連日來，各地區各部門突出主題、廣泛發動，組織開展相關防災減災宣傳教育活動。其中國家防汛抗旱總指揮部辦公室、應急管理部、浙江省人民政府在浙江金華等地，聯合舉辦超強颱風防範和特大洪澇災害聯合救援演習；上海模擬強對流天氣同時發生地震災害，開展綜合應急演練。本報綜合報道