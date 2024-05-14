義烏商城活動 每日逾百人練外語

【本報綜合報道】有「世界超市」之稱的浙江省義烏市外商雲集，在義烏國際商貿城，每朝早有逾百名老闆娘聚集一起朗讀英語。這群義烏老闆娘的拚勁，讓不少在當地採購的外商也為之驚嘆。

針對與客戶交流

上述外語晨練活動的學習內容，主要針對貿易環節與客戶交流，比如接單、開單時的常用語。在義烏國際商貿城開文具店的任小玲表示，每天的課都有不同主題，例如客戶維護、公司介紹。她表示，學外語可幫助商家更好地和外國客戶交流。經營木梳和工藝品的70後老闆娘單晨曉則表示，外國客戶愈來愈多，不學外語不行。她表示，學到一些關於顏色、價格的詞彙，遇到外國客戶查詢立即就用得上。