晤韓外長 王毅促排除外部干擾

【本報綜合報道】中國外交部長王毅昨日在北京釣魚台國賓館，與南韓外交部長趙兌烈舉行會談。王毅表示要排除外部干擾，推動雙邊關係健康穩定發展，趙兌烈強調兩國要聚焦合作；二人就有望本月底在首爾舉行的中日韓領導人會議交換意見。

王毅發表開場詞時指出，要堅持推動中韓關係健康穩定發展，中韓建交及雙邊關係健康穩定發展順應時代潮流，符合兩國人民根本利益，但最近中韓關係面臨的波折及考驗明顯增多，指出這不符合兩國共同利益，是中方不願意看到。他表示，中方願與韓方一起加強交往溝通，堅守建交初心，堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切。

趙兌烈表示，今次中國之行並非單純出於「訪問」目的，希望借此機會解開兩國之間錯綜複雜的線團，為推動韓中關係取得全新發展邁出第一步。他指出，關鍵在於盡可能減少制約兩國關係發展的地緣政治因素，管控分歧，聚焦合作，並扎扎實實地推動兩國合作取得豐碩成果；又指出雙方需要換位思考，求同存異，擴大共識。

此外，趙兌烈認為韓中兩國應該管控好分歧，不能夠讓分歧上升為衝突，繼續保持良好合作勢頭；韓方也不認為對外關係是「你輸我贏」的零和博弈，也不會向這一方向發展，這代表南韓即使加強與盟友美國的關係，同時不會疏忽與中國的關係。