台中市長將赴 賴清德就職禮

【本報綜合報道】台灣候任總統賴清德下周一將舉行就職禮，六都市長中至今僅民進黨籍的台南市長黃偉哲和國民黨籍的台中市長盧秀燕確定出席。另因台北下雨天氣欠佳，原定昨日上午6時至7時半的首次預演，軍方僅出動兩架直升機飛越總統府上空。

半兵力預演 天雨局部取消 昨日舉行的半兵力操演，原預定出動23架各式陸海空軍戰機、直升機編隊和空軍、陸軍天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區，因下雨最終只出動一架CH47SD奇努克直升機和一架UH60M黑鷹直升機，飛越總統府上空。原定的F16戰機、經國號戰機、幻影2000戰機、勇鷹高教機通過總統府上空，以及最後由雷虎特技小組壓軸以噴彩煙方式進行編隊衝場，上午均未實施操演。

雖然國民黨團決議，以公務為由將不出席賴清德就職禮，但盧秀燕和立法院副院長江啟臣均表示會出席，遭質疑不同調。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨日強調，不出席是黨團大會作出一致決議，地方首長出席與否也會尊重，出不出席都不代表杯葛。