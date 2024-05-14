華海警黃岩島訓練 模擬海上救生

【本報綜合報道】中國與菲律賓在南海的主權爭議升溫之際，內地官媒昨報道，中國海警在菲律賓海警船和公務船早前曾闖入的中沙群島黃岩島海域開展常態化訓練，近日成功完成海上救生訓練。內地官媒同日首次披露黃岩島航拍畫面。

首披露航拍畫面 訓練模擬有人落水，中國海警艦艇川山號立即啟動救生流程，艦上人員指示過往船舶加強觀察，注意避讓。川山號派出一艘小船，身穿救生衣的多名救援人員前往涉事海域救人，再於艦上為其進行心肺復甦。

通報指出，多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期開展海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。另外，解放軍南部戰區海軍某潛艇支隊近日完成任務歸航，領導廖文導宣布此次任務創造了支隊最長遠航紀錄，潛艇技戰術性能得到全面檢驗，這是該潛艇一年內第3次遠航。

菲律賓各一艘海警船和公務船上月底侵闖黃岩島鄰近海域，中國海警發射水炮驅離，菲方日前透露海岸衞隊派出一艘船監視中國的非法造島活動，並有另外兩艘船在相關海域輪流部署。針對菲方指摘中方在仙賓礁填海造地，中國外交部發言人汪文斌周一表示，菲方對中方的指摘毫無根據，純屬造謠，蓄意抹黑中方，試圖誤導國際社會。中方敦促菲方停止發表不負責任的言論，直面事實，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌。