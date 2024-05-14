美研AI控制戰機 盼技術續領先中國

【本報綜合報道】美國空軍部長肯德爾近日乘坐首架由人工智能（AI）控制的F16戰機「Vista」，在加州愛德華茲空軍基地上空，與另一架有人駕駛的F16在空中纏鬥，體驗先進空中戰鬥技術。美國努力在戰機及導航系統應用AI技術，保持領先中國。

空軍中校貝拉爾迪派往麻省理工學院，協助空軍研發AI，他指技術涉及創建系統及學習數據。軍人在麻省理工學院努力過濾數千小時的戰機機師和機組人員在飛行期間，與空中作戰中心人員之間的通話紀錄，讓AI學習重要訊息。由於AI使用超級運算速度來分析數據，然後在模擬器中設定新的規則設置，可以在空中纏鬥演習中比一些人類機師更快找到最有效飛行和機動方法。

圖取代GPS導航 在另一個重要項目中，美國軍方正在努力以AI取代依賴衞星的全球定位系統（GPS）導航。高價值的GPS衞星在未來戰爭可能受到打擊或干擾，令美國通訊、導航和銀行系統失靈，降低美軍飛機和艦艇協調反應的能力。空軍去年把AI程式輸入手提電腦，固定在C17軍用運輸機地板上，並利用地球磁場作為替代導航方法。

中國外交部昨日公布，經雙方商定，中美將於當地時間今日在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題進行交流。