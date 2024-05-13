活在當下 趁佳節向母親致敬

昨日是母親節，澳洲新南威爾士省一間公司錄製了一段暖心影片，以「不保證有明天……現在告訴母親」為主題，向偉大母親致敬之餘，亦呼籲民眾珍惜眼前人。片中11對母親和孩子來自不同社會背景，有的身體殘疾，有的曾經歷重大挫折。相關影片引起全球許多網民共鳴，不少網民形容自己深受感動。