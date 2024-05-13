多國上空現絢麗極光 民眾打卡分享美景

【本報綜合報道】地球受到多個日冕物質拋射過程影響，近日出現20年最強地磁暴，英國、美國、澳洲、加拿大、日本，及中國新疆、黑龍江、內蒙古等地上空出現絢麗極光，大批民眾興奮地拍下這一罕見景象，並在社交媒體分享。

中日英美澳加 場面夢幻 英國有民眾上周六報稱，從英格蘭迪塞德到懷特島，英國大片地區都披上了壯觀的光影。澳洲傳媒上周六報道，塔斯馬尼亞上空亦出現極光，有專家建議民眾天黑後立即出門觀看。美國及加拿大亦有大批民眾上傳美輪美奐的北極光照片，極光出現地包括美國俄勒岡州、緬因州、加拿大卑詩省及紐芬蘭與拉布拉多省等。

在日本北海道，許多民眾專程到銀河之森天文台欣賞極光。有民眾感嘆，很高興能夠第一次看到極光，另有民眾表示，雖然用肉眼看不見極光，但想不到用相機就能清楚拍到，令人感到吃驚。中國資深攝影師戴建峰在新疆阿勒泰地區直播，記錄下極光動態。他表示，北方整個天空都是紅色，肉眼清晰可見各種極光柱不斷變化，場面夢幻。