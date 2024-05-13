厄瓜多爾酒吧槍擊 釀8死

厄瓜多爾警方表示，聖艾倫納省一間酒吧上周六發生槍擊事件，造成8人死亡。目前尚不清楚槍手是否是針對在酒吧參加慶祝生日派對的人士。

當地警方表示，槍手分乘一輛的士及兩輛電單車向尚杜伊鎮酒吧開槍，部分死者遺體在酒吧外被發現；受害者分別是5名男性及3名女性，他們都沒有犯罪紀錄。（綜合報道）