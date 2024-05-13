對黃循財有信心 李顯龍稱淡然交棒

【本報綜合報道】新加坡總理李顯龍本周三卸任前夕接受傳媒專訪，形容自己淡然面對交棒，對接班人副總理兼財政部長黃循財完全有信心。他希望幫助下任總理順利接棒、樹立威望、與國民打成一片，並且能夠以自己的方式及團隊治理國家。

李顯龍日前分別以中文及英語受訪，談及新加坡政治、經濟、外交、社會安全網及個人執政感想等廣泛話題，專訪上周五播出。李顯龍形容自己心情「很平淡，拿得起放得下，應該做的已經做了」，並認為很多國家不易做到平穩交班，新加坡已經兩次順利交班，如今第三次希望一樣順利、平穩。他指出，下屆領導團隊已經在政府工作一段時間，能夠兼顧許多重要部門，並處理新冠疫情等棘手危機。黃循財此前表示，李顯龍卸任總理後將任國務資政。