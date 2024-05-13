旅美大熊貓疑健康不良 醫療團隊證無恙

網傳嘔吐腹瀉捱餓暈倒惹關注 中國定期與外國展開大熊貓繁殖保育合作，這些旅居海外的大熊貓之健康近年備受關注。近日網上流傳旅居美國喬治亞州亞特蘭大動物園的中國大熊貓「洋洋」及「倫倫」健康有問題，出現口吐白沫、嘔吐、拉稀（腹瀉）、吃不飽、暈倒等情況。成都大熊貓繁育研究基地上周六發表聲明，表示根據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，「洋洋」及「倫倫」健康狀況均良好，牠們的歸國程序已經啟動。

成都繁育基地發文解釋 成都大熊貓繁育研究基地發文解釋，大熊貓在大量運動或走動較多的情況下，口邊容易出現白沫，網上流傳「洋洋」口邊出現白沫就是這種情況。至於嘔吐，這是大熊貓排黏前的生理反應，為腸道輕度不適導致，常伴隨嘔吐、蜷縮、拒食等行為；其本質是大熊貓消化道內膜特有黏液腺分泌的黏液包裹糞便後，多餘部分在腸道內積聚成團再排出體外的現象，排黏結束後大熊貓恢復如初，對後續生活並無影響。

網上流傳「洋洋」暈倒，中美雙方飼養及醫療團體共同確認，牠只是躺下休息。此外，根據大熊貓取食竹子的部位不同，大熊貓的糞便會出現不同形狀及顏色差異，「洋洋」並非拉稀，而是牠的筍便與尿液混合排出。大熊貓吃竹筍及水分較大的食物後排泄物水分較多、糞便較軟且不易成形，屬於正常情況。嗅聞、啃咬、磨蹭、抓癢均是大熊貓探索環境的常見行為，網上流傳「洋洋」啃咬牆皮也是這種情況。

正按協議辦理歸國手續 成都大熊貓繁育研究基地指出，亞特蘭大動物園在日常飼養管理工作備有充足食物，制訂詳細食譜，每隻大熊貓每天的食用竹投餵量均40公斤以上。園方也提供小量蘋果、香蕉、紅薯等蔬果及定量高纖維餅乾等輔食，食物投餵均依照「小量多次、先粗後精」原則。在美方飼養團隊的精心照料下，「洋洋」一家未發生吃不飽的情況。依照中美合作雙方的協議安排，目前辦理「洋洋」和「倫倫」一家歸國手續。

雌性「倫倫」1997年在成都大熊貓繁育研究基地出生，1999年與同歲的雄性「洋洋」一同飛赴亞特蘭大動物園展開旅美生活，「倫倫」2006年首次產下大熊貓寶寶。本報綜合報道