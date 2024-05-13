拜登：盼向特朗普注射漂白水

翻對手舊帳 嘲笑無知

拜登在加州的連任競選活動表示，其共和黨對手特朗普的上一個總統任期以混亂著稱，選民切莫忘記這一點。他說︰「大家還記得他（特朗普）曾經說最好的防疫方法，就是在手臂上注射一些漂白水嗎？他是認真的，我希望他也有注射一些消毒劑。」疫情爆發初期的2020年4月，特朗普稱專家正在研究以紫外線或強光打入人體內殺滅病毒的可能性，還說︰「我看到漂白消毒劑能夠一分鐘內殺滅病毒，有沒有辦法注入人體內展開大清理？」