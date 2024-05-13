拜登：盼向特朗普注射漂白水
【本報綜合報道】美國總統拜登上周六開玩笑稱，希望前總統特朗普在體內注射漂白水，以諷刺新冠疫情爆發初期，對方稱注射漂白水或可以消滅體內病毒的爭議言論。
翻對手舊帳 嘲笑無知
拜登在加州的連任競選活動表示，其共和黨對手特朗普的上一個總統任期以混亂著稱，選民切莫忘記這一點。他說︰「大家還記得他（特朗普）曾經說最好的防疫方法，就是在手臂上注射一些漂白水嗎？他是認真的，我希望他也有注射一些消毒劑。」疫情爆發初期的2020年4月，特朗普稱專家正在研究以紫外線或強光打入人體內殺滅病毒的可能性，還說︰「我看到漂白消毒劑能夠一分鐘內殺滅病毒，有沒有辦法注入人體內展開大清理？」
特朗普的言論旋即遭醫界譴責是危險誤導，消毒劑公司與漂白水公司也發出聲明，提醒民眾勿不當使用這類產品。此後特朗普改口，表示注射消毒劑到體內的說法只是反諷。實際上，這並非拜登首次嘲笑特朗普的漂白水理論，他上月24日在華盛頓表示，特朗普早就替自己注射漂白水，漂白水更流到頭髮上。
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