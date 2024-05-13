北韓舊武器援俄 加快研新款

【本報綜合報道】南韓國家情報院周日表示，北韓可能向俄羅斯提供庫存的舊武器，同時非法採購外國半導體等零件，以改進和開發武器。南韓國家情報院正在詳細分析相關情況，並持續追蹤北韓與俄羅斯之間軍事合作。

分析火箭彈殘骸推斷

烏克蘭攝影師去年發布發現的火箭彈殘骸照片，顯示上面寫有韓文和「122」等字樣。南韓專家分析指出，火箭彈上標記顯示它很可能是北韓1970年代生產的122毫米多管火箭彈，懷疑由北韓透過向俄羅斯提供舊武器清理庫存，藉此加速生產新武器。南韓國防部長申源湜早前估計，俄朝峰會去年9月舉行以來，北韓向俄羅斯運送約6,700個貨櫃的武器，可以容納近300萬枚152毫米炮彈或50萬枚122毫米炮彈。