傳普京本周訪華 順道赴越南

【本報綜合報道】有指俄羅斯總統普京最快周三至周四訪問中國，預料商討加強中俄貿易等經濟金融議題，以及全球與區域安全問題。美國傳媒上周六報道，普京今次出訪還可能到訪越南河內。今年3月26日，越共總書記阮富仲與普京通電話時，邀請普京訪問河內；越南官媒表示普京接受邀請，同意雙方在適當時間安排訪問。

多名州長獲延攬入閣 隨着普京正式展開新一屆總統任期，總理米舒斯京留任。他上周六公布新內閣名單，內閣改組下多名地方州長獲延攬入閣，他提名代理副總理、現工業和貿易部長曼圖羅夫為第一副總理。新政府將新設一個副總理，專責處理交通發展和物流，米舒斯京提名由現交通部長薩維利耶夫出任。

新內閣有不少新面孔，庫爾斯克州州長斯塔羅沃伊特將接替薩維利耶夫，出任交通部長。克麥羅沃州州長齊維列夫出任能源部長，加里寧格勒州州長阿里哈諾夫接任工業和貿易部長，哈巴羅夫斯克邊疆區首長傑格佳廖夫出任體育部長。

新內閣名單不包括國防部長及緊急情況部長等人選，他們由總統直接向聯邦委員會（上議院）提名。聯邦委員會議長馬特維延科早前透露，新名單預計周三前公布。