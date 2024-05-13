俄軍強攻烏東北 9村莊迅即奪得

邊境州份大廈捱炸 倒塌釀7死 俄烏戰爭上周五出現變化，俄羅斯向烏克蘭東北部邊境哈爾科夫州發動新一輪攻勢。俄羅斯國防部宣稱上周六及周日分別「解放」5條及4條村莊，烏克蘭軍方承認形勢困難，士兵正在盡一切能力守住防線及據點。位於邊境另一側的俄羅斯別爾哥羅德州，一幢公寓大廈遭轟炸後倒塌，有傳7人死亡及15人受傷。

俄羅斯國防部上周六通報哈爾科夫州的行動情況，宣稱部隊佔領村莊普列捷尼夫卡（Pletenivka）、奧庫爾佐沃（Ohirtseve）、博里索夫卡（Borysivka）、皮利納（Pylna）、斯特里列恰（Strilecha），距離俄烏邊境3公里至5公里。俄羅斯國防部翌日表示部隊推進深入敵方防線，並奪得村莊加蒂什切（Gatishche）、克拉斯諾耶（Krasnoye）、莫洛霍維茨（Morokhovets）、奧列尼科沃（Oleinikovo）。

烏軍損失百人 認形勢困難 俄羅斯國防部聲稱，北部軍區集團軍部隊不但「解放」上述哈爾科夫州村莊，更打擊烏克蘭部隊第14機械旅、第110及第113國土防禦旅的有生力量及武器裝備，烏方一天內損失100名士兵、兩輛主戰坦克、一輛裝甲車、4輛其他軍用汽車。哈爾科夫州政府周日表示，俄羅斯部隊過去一天攻擊27個居民點，造成3人死亡及5人受傷。

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基周日承認，俄羅斯部隊持續在多個戰區發動攻擊，但突破烏方防線的企圖已經停止。他承認俄方在一些地區取得「部分成功」，烏方在其他地區驅趕敵人及改善戰術據點；又稱烏方部隊在哈爾科夫州展開激烈的防禦戰鬥，情報、火炮、無人空中系統部隊發揮功用，正在落實加強防禦的必要措施。

烏克蘭新動員法 本周生效 烏克蘭國防部發言人拉祖特金上周六指出，當新的動員法周六生效後，戰爭方式將改變，一些人在前線作戰，另一些人過着平靜生活的情況顯然將結束；首都基輔的生活與東部地區截然不同，那裏的情況並不正常。他補充，如果敵人虛弱無力，後方過着平靜生活很正常；惟對付俄羅斯這樣的敵人，整個國家和社會需動員起來。

烏克蘭上月頒布徵兵規則修正案，徵兵年齡下調至25歲，並擴大徵兵官員權力及加強懲罰，逃避兵役者將被凍結銀行戶口。烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科近日稱，每天約120人至150人逃避兵役企圖偷渡出境被捕，部分人嘗試穿越國境時死亡。本報綜合報道