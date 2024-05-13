新空中核打擊平台 美稱研發進度佳

【本報綜合報道】美國空軍決定把一架在事故受損的B2隱形戰略轟炸機提前退役，也令外界關注美國空基戰略核威懾力量的現代化進度。美國空軍上周三透露，新一代空中核打擊平台、即戰略轟炸機及空射巡航導彈，兩個研發計劃取得良好進展。

美國空軍正在研發的新一代空中核打擊平台，是指B21隱形戰略轟炸機及長程防區外巡航導彈，分別取代現役的B2隱形戰略轟炸機及AGM86B型空射巡航導彈。美國傳媒上周四報道，負責採購、技術、後勤的美國空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）前一天回應共和黨國會參議員柯頓（Tom Cotton）查詢時，表示B21隱形戰略轟炸機的飛行測試項目進展良好，以非常有效的方式協助軍方，了解其獨特的特性。

長程防區外巡航導彈未曝光 相比已經公開現身飛行的B21隱形戰略轟炸機，搭載核彈頭的長程防區外巡航導彈顯得非常神秘，不論是美國空軍還是負責研製的防務企業雷神技術公司，至今未有公開畫家的設計構想圖或實物圖片。針對這款核巡航導彈的研發進度，亨特僅表示在時間及成本兩方面的表現都很好，有望按照預期計劃、即2020年代結束前交付並服役，它起初先在現役B52H戰略轟炸機使用，之後也配備給B21隱形戰略轟炸機。